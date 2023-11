Malori, cinque persone intossicate da gas nel giro di poche ore: tutte portate in ospedale

CODROIPO - Cinque persone intossicate da gas nel giro di poche ore oggi, 27 novembre. Due donne sono state soccorse nella prima serata dal personale medico infermieristico a seguito di un malore determinato da una intossicazione per inalazione accidentale di gas monossido di carbonio all'interno di un'abitazione a Codroipo. A dare l'allarme è stato un parente. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica. Ogni equipaggio è dotato di un dispositivo che rileva i gas più comuni, come il monossido di carbonio.

Quando sono entrati negli spazi dell'abitazione da cui proveniva la chiamata, il dispositivo di rilevamento si è attivato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Le due donne sono state trasportate in ospedale a Udine con ferite di media entità.

Intossicazione da gas metano a San Giovanni al Natisone

A San Giovanni al Natisone, questo pomeriggio, una donna è stata soccorsa sempre all'interno di una casa, per un malore riconducibile a intossicazione da gas metano. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Rilevata la presenza del gas, come nel primo caso, sul posto sono arrivati anche i pompieri. La donna è stata trasportata nell'ospedale di Palmanova per accertamenti. Qualche ora più tardi hanno accusato lo stesso tipo di malore, nella stessa abitazione, altre due donne, anche loro soccorse poi dall'equipaggio di un'ambulanza, in questo caso proveniente da Cormons, e trasportata in codice verde all'ospedale di Palmanova, per verosimile intossicazione da inalazione di gas metano.