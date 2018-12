Concerti abusivi e norme sui rifiuti violate: sequestrato locale

CERVIGNANO - Un uomo di 43 anni, residente a Monfalcone (Gorizia) e gestore di un esercizio pubblico a Cervignano (Udine), è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palmanova (Udine) per l'ipotesi di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e attività di gestione rifiuti non autorizzata. Il locale è stato posto sotto sequestro preventivo e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



L'esercizio, originalmente destinato alla somministrazione di cibi e bevande, sarebbe stato trasformato in locale di pubblico spettacolo, consentendo l'esibizione dal vivo di gruppi musicali senza avere le necessarie autorizzazioni e licenze. Al gestore è stato contestato anche il mancato rispetto della normativa ambientale sulla raccolta e gestione dei rifiuti.

