LIGNANO - Offrirà approfondimenti dedicati alla finanza e alla sicurezza per i consumatori la rassegna «Economia sotto l'Ombrellone», in programma da mercoledì 9 agosto, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, giunta alla tredicesima edizione. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dall'agenzia di comunicazione EoIpso. Gli incontri si svolgeranno al Chiosco numero 5 in località Pineta, con inizio alle 18.30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni conferenza, il pubblico potrà incontrare i relatori in un momento conviviale.

La prima giornata, il 9 agosto, sarà dedicata al tema «Cybersecurity e affidabilità degli investimenti», il 16 agosto si parlerà di «Presente e futuro del trasporto pubblico regionale», il 23 agosto di «Agroenergie: occasioni, difficoltà e prospettive per le aziende agricole» e infine il 30 agosto delle «Comunità energetiche. L'esempio di Lignano e le opportunità per i privati». «Economia sotto l'Ombrellone» 2023 è organizzata con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, 'Io sono Friuli Venezia Giulia e Consumatori Attivi.