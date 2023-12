Lignano Sabbiadoro, concessioni balneari prorogate fino a fine 2024

LIGNANO (UDINE) - A Lignano Sabbiadoro le concessioni di demanio marittimo in scadenza sono state prorogate fino a fine 2024 e i nuovi bandi saranno pubblicati entro agosto. È quanto ha deciso la giunta comunale oggi, recependo il dettato della legge regionale, che aveva stabilito la proroga 'tecnicà delle concessioni fino a dicembre 2024 per mettere in sicurezza la prossima stagione estiva.

La stessa norma regionale ha sollecitato i Comuni interessati a indire quanto prima i nuovi bandi e Lignano si è impegnato «a pubblicarli entro il prossimo 20 agosto, anche con un'eventuale revisione dei criteri, nell'ipotesi di interventi normativi che potranno sopravvenire». «Una spiaggia fortemente danneggiata dalle mareggiate di fine ottobre e inizio novembre e tale da non consentire di porre in gara le concessioni in scadenza», si legge in una nota del Comune che precisa le motivazioni delle decisioni dell'esecutivo.

«Da qui la decisione di procedere con un adeguamento alla normativa regionale pubblicata oggi», aggiunge la nota, «ferme restando la totale assenza di certezze normative a livello nazionale e allo stesso tempo la necessità di poter programmare la sistemazione della spiaggia dopo i danni dal maltempo, per i quali la Regione ha dichiarato lo stato di calamità e finanziato il ripristino con 4,5 milioni, con tempistiche e modalità non ancora note».