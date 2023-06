Lignano, pienone ma niente tutto esaurito: il maltempo frena austriaci e tedeschi

LIGNANO - Pienone di turisti nel week end a Lignano, ma non il tutto esaurito che molti si aspettavano. Colpa del meteo incerto, che ha frenato in particolare i, soprattutto quelli che per ilavevano pianificato un soggiorno al mare. «Sicuramente c'è tanta gente - precisa Enrico Guerin, di Federalberghi Lignano - ma non quel tutto esaurito che ci aspettavamo in questo momento.