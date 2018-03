Shopping "disinvolto" da Adidas con borsa schermata: presi 2 stranieri

di Paola Treppo

AIELLO DEL FRIULI (Udine) -disinvolto con lama i commessi del negoziose ne accorgono anche se non scatta il sistema di allarme anti-taccheggio. Chiamano i carabinieri e i due ladri, entrambi cittadini montenegrini di 31 e 40 anni, vengono bloccati eperaggravato in concorso.Il "colpo" era stato messo a segno nella mattinata di sabato 24 marzo, nel centro commerciale didel Friuli, il. I due stranieri avevano raggiunto il polo dello shopping uscendo con ogni probabilità dallaA4 e si erano messi a girare per i punti vendita.Con loro avevano una borsa che, all'apparenza, sembrava normale. Poi i militari dell'Arma della stazione di Villa Vicentina che li hanno pizzicati con le mani del sacco, si sono accorti che era schermata, cioè modificata in maniera artigianale per non far scattare l'allarme alle casse. I due stranieri avevano rubato merce per circa 150 euro, poi recuperata dai carabinieri e restituita al negozio Adidas.