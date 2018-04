Vola il maxi laboratorio europeo di prove su legno: quasi 44mila test

di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) - Bilancio positivo per il più importante, certificazione e ricerche per il legno e l'arredo, ildi San Giovanni al Natisone che, dopo l'incendio del 2016, archivia un 2017 molto positivo.L’80% delle attività del Catas nel territorio italiano si concentra inVenezia Giulia e Lombardia; al primo posto, nell’ordine, le province di Udine,, Milano,e Mantova. Se guardiamo oltre confine il 76% delle prove vengono effettuate per aziende Europee, il 16% per l’Asia, il 5% per l’America e il 3% per l’Africa. La top ten per Paesi vede come migliori clienti, nell’ordine, Polonia, Romania, Cina, Slovacchia, Portogallo, Germania, Lituania, Russia, Regno Unito e Bielorussia.«Lo scorso anno, infatti, sono state eseguite 43.785 prove, un record assoluto, contro le 43.205 dell’anno precedente - dice il presidente,-. Sono state certificate 146 produzioni relative a pannelli derivati dal legno per il rilascio di formaldeide, cicli diper legno per esterni, cicli di verniciatura per mobili domestici, profili lamellari per finestre e per parchi gioco. Tutto grazie alla creazione in pochi mesi di un nuovo laboratorio mobili di oltre 3mila metri quadrati in un capannone preso in affitto e al deciso incremento delle attività nei laboratori di Catas, ulteriormente potenziati e dotati di nuove attrezzature».A dar manforte cinque nuovi addetti, assunti nel corso del 2017, che portano il totale dei tecnici e del personale Catas a quota 51.Buon anno anche per la divisione Engineering del Catas che fornisce singole attrezzature di prova per componenti, sedie, tavoli, letti e mobili contenitori, così come progetti di laboratori chiavi in mano. Una attività che comprende la formazione dei tecnici incaricati della gestione di queste attrezzature; nel 2017 la divisione è stata ulteriormente consolidata con richieste giunte sia dall’Italia che dall’estero.Nelle sedi di San Giovanni al Natisone esono stati organizzati 43 eventi formativi, in media tre al mese: seminari, workshop, webinar e corsi per singole aziende su specifiche tematiche, quest’ultima una domanda in forte crescita che indica la volontà di poter disporre di momenti “ad hoc”, calibrati sulle necessità delle singole aziende. In tutto sono state erogate oltre 260 ore di formazione a circa 600 utenti.