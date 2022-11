Lavori in cantiere: la ruspa si ribalta nel canale, operaio resta incastrato nell'abitacolo

Buja (UD) - Un uomo di poco meno di 40 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere di Buja. Stava utilizzando una macchina operatrice (mezzo movimento terra) quando il veicolo si è ribaltato lungo un crinale e lui è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

L'uomo è riuscito a chiamare da solo i soccorsi, e con difficoltà ha comunicato agli infermieri della centrale Sores la sua condizione. Immediato l'invio dell'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso, giunti sul luogo dopo pochi minuti.

È stato estratto dai Vigili del Fuoco. Sul posto i militari dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo. L'uomo è stato prontamente assistito e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine non in pericolo di vita, con diverse contusioni.