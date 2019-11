Arrivato il virus, l'influenza mettte a letto il Friuli Venezia Giulia

di Lisa Zancaner

UDINE - L’influenza bussa alle porte e inizia a mettere a letto i primi malati, 11 in una settimana per mille assistiti, anche in Friuli Venezia Giulia. L’incidenza è molto bassa con 0,92 casi per mille assistiti, sotto la soglia come nel resto delle regioni italiane, complice, forse, il clima mite dell’ultimo periodo che ha favorito l’insorgenza di virus parainfluenzali, i cosiddetti malanni di stagione. Detto questo, l’incidenza in Fvg è comunque più bassa della media nazionale, pari a 1,49 casi per mille assistiti. Mentre nella fascia d’età tra zero e 14 anni non sono stati registrati casi finora, la fascia d’età più colpita è quella tra 15 e 64 anni per i quali si toccano 1,85 casi per mille assistiti e che corrispondono a quei soggetti che generalmente non si sottopongono alla vaccinazione, nonostante la campagna informativa annuale che la Regione mette in campo per contrastare e soprattutto prevenire l’influenza e sono 9 casi sugli 11 totali. Altri due, invece, tra gli over 65 dove l’incidenza è di 0,80 casi per mille assistiti, poco sotto la media nazionale.



