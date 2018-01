Colpito da un infarto mentre scia in pista: è gravissimo

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Colpito da unsulla pista da sci Di Prampero nel comprensorio turistico invernale di Tarvisio. A essere colto dal grave malore, nella zona di, un cittadino austriaco di 79 anni che è stato trovato privo di sensi intorno alle 11 di oggi, lunedì 29 gennaio.A prestargli i primissimi, allertati da altri sciatori che hanno visto l'uomo steso immobile sulla neve, sono stati gli agenti della polizia di Stato in servizio di sicurezza e controllo a Tarvisio. Hanno avviato immediatamente lee hanno stabilizzato l'anziano; il cuore del 79enne era in fibrillazione. Affidato poi alle cure mediche dell'equipe sanitaria inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, l'uomo è stato trasportato inall'ospedale di Villaco, in Austria. È comunque in condizioni critiche.Sempre oggi ma sulla pista dei campi scuola di Tarvisio, poco prima delle 16, la polizia di Stato ha soccorso anche unodei Paesi dell'Est Europa, di 50 anni, che ha riportato un trauma cranico nello scontro con un altro sciatore. Nell'impatto lo straniero ha, è svenuto ma poi, grazie all'intervento dei soccorritori, si è ripreso. È stato portato in ambulanza nell'ospedale di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita.