Arresto cardiocircolatorio. Si sente male in auto, donna di 51 anni rianimata in strada

SAN VITO DI FAGAGNA (UDINE) - Perde i sensi mentre è in auto, per fortuna a bordo strada: donna di 51 anni soccorsa dopo essere stata colta da una grave malore, un arresto cardiocircolatorio. E' accaduto intorno alle 12 del 13 aprile in via Nuova a San Vito di Fagagna. Il personale medico infermieristico ha eseguito in strada una rianimazione cardiopolmonare.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'automedica proveniente da Udine. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre salvavita, di rianimazione cardiopolmonare, continuate poi anche durante la corsa, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza con il medico dell'automerica a bordo. Le condizioni della paziente sono molto gravi.