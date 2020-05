Incidente sulla rotonda, insegnante in bicicletta investita da un'auto muore in ospedale

UDINE - È morta oggi 8 maggio in ospedale dove era ricoverata da mercoledì scorso, 6 maggio, Mariangela Simonetta Di Bert, l'anziana ciclista di settantanove anni che nel pomeriggio di due giorni fa, poco prima delle ore 17, era stata vittima di un incidente stradale in piazzale Dreossi nella zona di Godia, a Udine . Insegnante in pensione, Mariangela Simonetta Di Bert stava viaggiando sulla sua bicicletta quando giunta all'altezza dell' intersezione con la strada che collega a Povoletto, si è scontratata con un'autovettura di marca Peugeot modello 307 guidata da un uomo (I.L.I.. le iniziali di nome e cognome) di 44 anni, di Tricesimo . Sul posto era intervenuto il personale medico del 118 e una pattuglia della polizia locale di Udine e la donna, le cui condizioni erano subito apparse gravi, era stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale a Udine, dove putroppo non è riuscita a sopravvivere. Per chiarire la dinamica dell'incidente, la polizia locale ha anche richiesto a eventuali testimoni che avessero assistito all'episodio di contattare il comando di polizia municipale di Udine. Mariangela Simonetta Di Bert abitava in via Tomadini a Udine. Insegnante in pensione, aveva lavorato nelle scuole di Campoformido , Tolmezzo e Udine . © RIPRODUZIONE RISERVATA