Si schianta sulla Adam con Vespa Piaggio anni '60: grave un 41enne

di Paola Treppo

GRADISCA e CHIOPRIS VISCONE - Versa in gravi condizioni un uomo di(Udine) di 41 anni che nrl pomeriggio di ieri, martedì 12 giugno, è rimasto coinvolto in unaccaduto all'incrocio tra via Roma e via Eulambio, a(Gorizia). L'uomo stava viaggiando in sella a una vecchiadegliquando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una autovettura Opel Adam condotta da una donna di 62 anni diNell'impatto, verificatosi intorno alle 17.30, il vespista è finito prima contro la vettura e quindi è rovinato sull'asfalto, riportando gravi lesioni. La donna, invece, è rimasta illesa, anche se era molto scossa e spaventata. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Le equipe mediche hanno soccorso il vespista ferito che poi è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara. Per i rilievi e la viabilità la polizia stradale di Gorizia.