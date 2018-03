Scontro tra 2 Clio in tangenziale: una cappotta e 52enne muore sul colpo

di Paola Treppo

TAVAGNACCO (Udine) - Un altro gravissimo icidente stradalein Friuli. Teatro della tragedia laall'altezza della Hypo bank nel comune di, alle porte di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della, intervenuta sul posto per rilievi e accertamenti, duesono entrate in collisione e una delle due si è cappottata: il conducente è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. La vititma è, grave la compagna di 42 anni che era alla guida della Clio.Inutili i soccorsi del personale medico giunto sul posto con una ambulanza proveniente dall'ospedale di Udine. In tangenziale anche i vigili del fuoco. Le due auto sono entrate in collisione in direzione nord, prima dell'uscita della tangenziale. La persona deceduta è della zona di Tavagnacco.