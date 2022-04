Sbanda con l'auto e rimane incastrata: i pompieri tagliano la cappotta per liberare l'automobilista

CIVIDALE - Sbanda con l'auto che finisce rovesciata su un lato: i Vigili del fuoco tagliano la cappotta per liberare l'automobilista. È accaduto verso le 12.40 di oggi, 7aprile, a Cividale. Immediata la richiesta di aiuto arrivata alla squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale. I soccorritori sono intervenuti in via Cormons per soccorre la donna coinvolta nell' incidente stradale. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato l'auto, unico mezzo coinvolto nel sinistro, che per cause da accertare si era cappottata su un fianco e l'autista era intrappolata al posto di guida. I Vigili del fuoco dopo aver stabilizzato il veicolo hanno tagliato il parabrezza del mezzo e, in collaborazione con il personale sanitario del 118 hanno liberato dall'abitacolo la guidatrice che è stata presa in carico dai sanitari. L'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro. La donna è stata trasferita in ospedale per essere sottoposta alla diagnostica.