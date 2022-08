Incidente in Austria: l'auto si ribalta in un fossato. Morto Daniele Del Negro

PAULARO (UDINE) - Incidente stradale in Austria, morto Daniele Del Negro, un uomo di 42 anni di Paularo (Udine). Lo schianto è accaduto domenica 21 agosto.

Secondo una ricostruzione, il cittadino italiano è finito fuori strada e la sua auto si è ribaltata in un fossato lungo la Straniger Alm, nel comune di Kirchbach, a una quindicina di chilometri dal confine: il decesso è intervenuto all'istante. L'uomo si trovava in Austria per partecipare a un evento musicale che è stato immediatamente annullato.