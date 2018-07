L'impianto stereo va in tilt: a fuoco tutta la casa, famiglia evacuata

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - L'impianto stereo va in tilt:. L'incendio è scoppiato a, in via Manlio Feruglio, intorno alle 17 di oggi, giovedì 26 luglio, per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri del Comando di via Popone, intervenuti sul posto con diverse squadre per limitare i danni.Il rogo è partito dalladi uno dei ragazzi che vivono in questa abitazione, al primo piano: pare che l'impianto stereo che il giovane aveva nella stanza da notte abbia avuto dei problemi di natura elettrica. Da lì è scoccata la scintilla che ha innescato il rogo, poi estesosi a tutto il piano.Ad accorgersi per tempo di quello che stava accadendo è stata. I pompieri hanno domato il rogo intorno alle 20 e hanno dichiarato latutta la famiglia: padre, madre e due figli. Nessuno è rimasto ferito.