Allarme per alta colonna di fumo: a bruciare era un campo di frumento

di Paola Treppo

PALAZZOLO DELLO STELLA (Udine) - Allarme nella Bassa Friulana per unche ha originato una altadensa e neradi distanza dal punto del rogo, dallea Portogruaro.In molti hanno temuto per un problema a una imbarcazione o per i casoni. In realtà, ad andare a fuoco, è stato un, a Piancada di, nella zona di Casali Villa Carlo. Per cause in corso di accertamento, il fondo si è incendiato e si sono creati due fronti di fuoco. Bruciando, la componente oleosa della coltura ha originato l'alta colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, Lignano e Udine che hanno operato con tempestività per contenere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito.