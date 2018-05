Inaugurato il parco dove possono giocare anche i bimbi con disabilità

di Paola Treppo

UDINE - Inaugurata la nuova areaper ibambini nelArdito Desio in via Val d’Arzino a. Il polo verde, che ha una superficie di circa 360 metri quadrati, è stata pensata per essere inclusiva, quindi accessibile a tutti i piccoli, compresi i bimbi con. Proprio a questo fine, nella fase di progettazione sono stati consultati ladi Udine e il Centro regionale di informazione sulle, che hanno fornito indicazioni e consigli molto utili.La pavimentazione dell’area è stata realizzata interamente in gomma colata, con colori diversi, ed è accessibile dalla zona del parco già pavimentata con betonelle: non è necessario, quindi, attraversare zone a prato o altri tratti disagevoli. I giochi possono essere usati anche daipiccoli e alcuni da bimbi su sedia a rotelle, tra cui una giostrina e una casetta con vari accessori.Nel corso dei lavori, il Comune di Udine ha ritenuto opportuno eseguire anche una sistemazione complessiva della zona circostante all’area giochi. La dotazione è stata completata, poi, con alcune attrezzature di arredo tradizionali tra cui panchine e cestini; installati, infine, due tavoli accessibili anche da persone che si muovono su. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a circa 125mila euro, di cui 65mila per la fornitura delle attrezzature da gioco e da arredo, 60mila per i lavori di realizzazione e sistemazione.