Incidente a Gemona del Friuli. Boscaiolo travolto da un albero: traumi agli arti e alla testa

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Boscaiolo travolto da una pianta: ricoverato. Poco dopo le 12 la stazione di Udine Gemona del Soccorso alpino si è portata in quota sotto il Monte Cuarnan in prossimità di Sella Foredôr presso gli stavoli dove un boscaiolo è rimasto ferito travolto da una pianta, riportando traumi agli arti e alla testa. Raggiunto dai soccorritori - Anche Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco - è stato stabilizzato dall’équipe dell’Elisoccorso regionale e portato in ospedale a Udine.