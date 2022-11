Frana sulla SR 355, interrotta la viabilità a Forni Avoltri

FORNI AVOLTRI - A seguito dell'interruzione della viabilità lungo la strada regionale 355, a Forni Avoltri (Ud) per distacco di materiale roccioso dal versante, alla progressiva chilometrica 23 + 500, per garantire l'assistenza in emergenza urgenza, le centrali Sores del Friuli Venezia Giulia e del servizio di emergenza urgenza territoriale del Veneto si sono immediatamente attivate per garantire la continuità del servizio.

Per le problematiche sanitarie minori le persone potranno essere ospedalizzate nei vicini ospedali veneti nei casi di soccorso a monte della frana. Per le emergenze sanitarie più gravi funzioneranno insieme l'elisoccorso regionale del Friuli Venezia Giulia e gli elicotteri sanitari del Veneto, oltre alle ambulanze e alle automediche, in base alla localizzazione dell'evento. La specifica collaborazione tra le sale operative delle due Regioni continuerà fino a che la strada non sarà riaperta (in questo momento opera sul posto il personale di Friuli Venezia Giulia Strade per le operazioni di disgaggio).