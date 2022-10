UDINE - Scatteranno lunedì prossimo 31 ottobre i pattugliamenti dell'Esercito in città a Udine. Saranno tre i militari che ruoteranno nel corso delle 24 ore, sette giorni su sette, spostandosi all'occorrenza a bordo di un mezzo militare, tra la zona di Borgo Stazione e l'area dell'ex caserma Cavarzerani. Opereranno in contatto diretto con la sala operativa della Questura friulana e in coordinamento con le altre forze dell'ordine per presidiare maggiormente il territorio ed evitare il ripetersi delle situazioni di microcriminalità, vandalismi, risse e degrado urbano che hanno visto nelle ultime settimane una escalation, con un'azione di monitoraggio pure per la presenza dei richiedenti asilo. A decidere le modalità operative è stato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è riunito ieri in Prefettura, con il coordinamento del prefetto Massimo Marchesiello.

LA COPERTURA

Il Comando militare si è reso disponibile a operare con proprie unità, offrendo una copertura dinamica sulle 24 ore, nelle aree di maggiore interesse, sulla base delle indicazioni concordate con la Questura e in concorso con le forze dell'ordine. Il comandante del raggruppamento strade sicure dell'esercito per il Friuli Venezia Giulia, Francesco Maffei ha sottolineato come tale intervento si ponga in linea con l'azione di ausilio alle forze dell'ordine che in questo contesto regionale l'Esercito sta già fornendo, con ottimi risultati, nelle zone di confine. L'assessore Alessandro Ciani ha ringraziato per lo sforzo profuso e per il potenziamento dei servizi di polizia che tutte le forze dell'ordine già a partire dallo scorso fine settimana stanno prestando in sinergia nelle aree cittadine più delicate. Potenziamento che ha già portato ad alcuni risultati nel contrasto ai fenomeni di spaccio e delinquenza con diversi arresti, denunce e fogli di via.

NUOVO EPISODIO

Proprio ieri si è verificato un nuovo episodio di aggressione immotivata in centro - era già successo sabato - stavolta in via Poscolle. Una giovane donna mentre stava tranquillamente guardando una vetrina è stata presa di mira da uno sconosciuto. Secondo quanto ricostruito, la ragazza era di spalle quando, all'improvviso, si è avvicinato un uomo che le avrebbe sferrato un calcio alla schiena. L'uomo poi è fuggito verso via del Gelso. La donna è stata soccorsa e avvicinata da alcuni passanti che si sono sincerati delle sue condizioni.

Intanto a Cividale i poliziotti hanno arrestato per rapina e furto un uomo di 55 anni di Udine, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip. Il 27 settembre, dopo aver rubato due borsette da due macchine fuori da un maneggio nel Cividalese, l'uomo ha sottratto la borsa dall'auto di una donna di 34 anni che era appena rientrata a casa. Lei ha cercato di trattenerlo, mentre già era salito a bordo di un'altra auto guidata da un complice, non ancora identificato. La donna è rimasta aggrappata al veicolo per alcuni metri, lasciandolo soltanto nel momento in cui è stata colpita con un pugno al volto, che l'ha fatta cadere a terra, sbattendo la nuca. Le indagini della Mobile e del Commissariato di Cividale hanno permesso di individuare l'uomo.