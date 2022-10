UDINE - Aggressione folle, completamente immotivata, ai danni di una 19enne la cui unica colpa era di passeggiare per la strada assieme a un'amica, si è registrata sabato 22 ottobre, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Udine, verso la quale la giovane si stava incamminando con un'amica per rientrare a casa dopo un pomeriggio insieme. Secondo quanto ricostruito, le due ragazze stavano passeggiavano lungo via Dante, quando sulla loro strada hanno incrociato l'uomo che, all'improvviso e senza alcuna motivazione, avrebbe sferrato un calcio in pieno petto alla giovane . Lei, scossa per l'accaduto assieme all'amica ha poi cercato rifugio in un bar di via Aquileia, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine a cui si era rivolta, fornendo l'identikit: un uomo alto circa 1,85, di carnagione scura, con pochi capelli fino alle spalle, ma calvo sulla calotta, con addosso una felpa di colore blu. E' stata quindi sporta denuncia: le indagini sono in corso.