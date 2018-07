Eseguiti i test sul "minestrone alla listeria": non c'è traccia del batterio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e TRIESTE - Eseguiti i test sul "":. In Friuli Venezia Giulia si può tirare undopo i test eseguiti sulle confezioni di surgelati Findus su disposizione del Nucleo anti sofisticazioni di Udine in accordo con il Ministero della salute. Sono tutti negativi.Cioè i surgelati non contenevano il batterio. I sequestri erano stati eseguiti dai carabinieri del, comandati del capitano Fabio Gentilini, sia in un punto vendita di, dove erano state prelevate, ancora in vendita nei frigo, e a, dove, in un marker, ne erano state sequestrate altre 8.