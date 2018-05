Male di vivere: lei si spara in testa col fucile, lui si impicca in soffitta

di Paola Treppo

UDINE - Male di vivere: lei siin testa col, lui siin soffitta. I due drammi si sono consumati nella giornata di ieri, sabato 19 maggio, in due paesi in provincia di, a poche ore di distanza l'uno dall'altro.Una donna di 57 anni, in un momento di tremendo sconforto, ha puntato il fucile in direzione del capo e ha esploso un colpo che le è stato fatale. Il suo corpo esanime è stato trovato nella sua abitazione.Dopo poche ore, in un altro paese, un giovane uomo di 33 anni si è tolto la vita impiccandosi a una trave delladella sua abitazione. Anche in questo caso per lui non c'è stato nulla da fare. Sconosciuti i motivi dei gesti.