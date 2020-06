Il principe Emanuele Filiberto dona 5500 mascherine a La Quiete di Udine

UDINE - Sono state consegnate oggi all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine 5.500 mascherine chirurgiche donate da Casa Savoia per iniziativa del Principe Emanuele Filiberto, che ha dato indicazioni a tutte le Delegazioni degli Ordini Dinastici Regionali di attivarsi per sostenere i territori e le strutture di assistenza in seguito all'emergenza Covid-19.

Lo ha fatto sapere oggi la stessa Asp, per mezzo di una nota. La consegna è avvenuta questa mattina, mercoledì 17 giugno, alla presenza, fra gli altri, di Alessandro Berghinz, delegato Fvg degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, del presidente de La Quiete Stefano Gasparin e del sindaco della città Pietro Fontanini. «Abbiamo individuato La Quiete - ha spiegato Berghinz - perché è una struttura pubblica di eccellenza, la più grande Asp della regione, con oltre 490 posti letto. Ci siamo attivati per far arrivare dal Regno Unito le mascherine, delle quali altre 3.500 vanno alla struttura 'Villa Santa Maria dei Collì di Fraelacco (Tricesimo), che si prende cura di minori in difficoltà e di bambini diversamente abili». «Si tratta di un dono importante per La Quiete e per l'intera città - ha commentato il sindaco Fontanini - un gesto di solidarietà che si unisce alle numerose donazioni che la struttura ha ricevuto in un periodo cosi difficile, regali preziosi per il lavoro quotidiano degli operatori. Ci tengo infatti a sottolineare ancora una volta - ha concluso - che La Quiete non ha avuto nessun caso di positività al Covid in questi mesi». Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA