Ko col Crotone, disordini allo stadio bloccati i cancelli, squadra assediata Gli ultras: «Non vincete, non uscite»

Non vincete, non uscite?

è stato il coro intonato durante l'intervallo della partita da parte degli ultras, prima dei fischi finali che hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi. La situazione sarebbe sotto il controllo delle forze dell'ordine.



Secondo voci ricorrenti la panchina di Massimo Oddo starebbe per saltare: al suo posto tornerebbe Andrea Stramaccioni (foto)

UDINE - Pesanti contestazioni e disordini alquesto pomeriggio dopo il fischio finale della gara che ha visto perdere per l'undicesima volta consecutiva la squadra dell'Udinese contro il Crotone.Diverse centinaia di tifosi guidati daglihanno bloccato le uscite dello stadio per impedire ai giocatori bianconeri di lasciare la Dacia Arena. Prima un folto gruppo ha bloccato il passo carraio nord, quello normalmente usato per l'uscita. Un gruppo più piccolo ha poi raggiunto il passo carraio sud pensando che la squadra uscisse da quella parte. Un gruppo più piccolo, di 5-6 persone, è riuscito ad arrivare alla tribuna e da lì verso gli spogliatoi. Questi facinorosi sono stati bloccati da polizia e dagli addetti alla sicurezza.