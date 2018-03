Food: crescita esponenziale, il Fvg è la 4° regione italiana per il vino

di Paola Treppo

FRIULI -: crescita esponenziale, il Fvg è la 4° regione italiana per il vino. Il sistemadel Friuli Venezia Giulia continua ae può diventare uno degli elementi trainanti dell’regionale. A confermarlo è il quindicesimo rapporto Ismea sul sistema agroalimentare italiano che evidenzia dati importanti per molti prodotti italiani certificati con marchi di qualità e denominazioni di origine.In questo ambito il Friuli Venezia Giulia si aggiudica il 6° posto assoluto neldel comparto food, con 318 milioni, davanti a regioni demograficamente e territorialmente molto più grandi come Piemonte, Sicilia, Puglia; 4° posto per la regione nel ritorno economico del comparto, dove il Friuli Venezia Giulia, con 218 milioni, è superato solo da, Toscana e Piemonte.Ottima performance della provincia di Udine, che è sesta a livello nazionale per quanto riguarda il cibo, con 309 milioni di euro, dopo Parma, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Brescia, e 7° per il vino, con 133,1 milioni, dopo Verona, Treviso, Siena, Vicenza, Cuneo e Padova. Nello stesso comparto, però, va evidenziato come anche Pordenone sia 17° e Gorizia 20° in Italia. Considerando, invece, food e wine insieme, Udine si piazza a un brillante 9° posto tra tutte le province italiane, con 341,7 milioni. È la vittoria dei prodotti legati indissolubilmente al territorio, gli unici che nessuno può copiare.Nel rapporto Ismea si contano in Friuli Venezia Giulia sei filiere certificate nel comparto cibo, che generano un impatto economico pari a 318 milioni di euro. Provincia di Udine in testa con 309 milioni, seguita da Pordenone con 8,3 milioni, e da Gorizia, 0,8 milioni. Udine vince per i valori dei prodotti a base di carne, 92% del totale, con ilcrudo di San Daniele che presenta un valore della produzione pari a 292 milioni.Nel comparto carne, prosciutto ilarriva sul podio superato solo da prosciutto di Parma e mortadella Bologna. Il valore della produzione èrispetto alla rilevazione precedente, l’è aumentato nettamente, +13,7%. La provincia di Udine fa la parte del leone anche nel settore carne, risultando la seconda provincia italiana per ritorno economico della produzione certificata, con 289 milioni, preceduta solo da Parma (729 milioni) e seguita da Sondrio (215 milioni).Il restante 7% del valore del settore cibo è prodotto dai formaggi, con ilall'8° posto tra le Dop italiane e finalmente in crescita con una produzione pari a 40 milioni di euro (+5,3%), di cui 3 milioni derivanti da vendite all’estero.Il settore vinicolo del Friuli Venezia Giulia cresce sia in termini di indicazioni geografiche, con l'ottenimento dopo 40 anni dellae la Doc del Pinot Grigio, sia in termini di valore di produzione (219 milioni). Per quanto riguarda il vino, il Friuli Venezia Giulia è la 4° regione per impatto economico, con Udine prima (133 milioni), seguita da Pordenone (47 milioni) e Gorizia (33 milioni).Negli ultimi anni le superfici del vigneto regionale complessivamente investite a Ribolla hanno visto un +97% in termini di superfici vitate e un +175% in termini di produzione. Pur ancora con numeri limitati, la performance di questo vino è stata migliore addirittura di quella del. Durante il percorso di istituzione della Doc interregionale del Pinot Grigio è stata ribadita la volontà di proteggere e valorizzare a livello regionale i vitigni autoctoni con un percorso preferenziale proprio per la Ribolla Gialla, eliminata dal disciplinare di produzione della Igt da “delle Venezie” a “Trevenezie” e ora quindi producibile solo in Friuli Venezia Giulia sia comecheL’export agroalimentare regionale è in costante crescita e nuove sfide attendono il comparto, le Istituzioni e l’, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale: valorizzare la neonata Igp, rafforzare ulteriormente la promozione del formaggio Montasio, unica Dop del settore caseario, sostenere l'importante crescita del biologico che, con un +172% di superfici, fa segnare il miglior dato italiano, e dei prodotti a marchio. Allo stesso tempo sarà necessario continuare a investire su promozione, su conoscenza e formazione, a partire dalle scuole.