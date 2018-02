Corto circuito: va a fuoco deposito agricolo con le coperture d'amianto

di Paola Treppo

FLAIBANO (Udine) -: va aunsu due piani con le coperture d'amianto. Ilè scoppiato intorno alle 14 di oggi, giovedì primo gennaio, in via Indipendenza, nel comune agreste di. Nel momento in cui si è sviluppato l'incendio nella casa adiacente il deposito non c'era nessuno dei componenti la famiglia proprietaria del complesso. Il padre e il figlio, rientrando in auto a casa, hanno visto delche si levava dal. Hanno chiamato subito il numero di emergenza unico del Fvg, il Nue 112, e sul posto sono giunti i pompieri del Comando die del Distaccamento di).Quattro i mezzi messi in campo dai pompieri per limitare i danni, una decina i vigili del fuoco all'opera, tutti con maschere,e respiratori per non restare. I tetti del deposito che stavano bruciando, infatti, contengono. In rogo è stato domato nel pomeriggio ma molto materiale resta da. Isono. La paura è legata alla combustione delle fibre didel tetto anche se la pioggia e la bassa pressione hanno mantenuto i fumi molto bassi. Sul posto i carabinieri. Le cause del rogo non sono dolose ma accidentali, legate con ogni probabilità a un corto circuito.