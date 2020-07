Virus, a Monfalcone oggi i tamponi dei 300 bengalesi arrivati il primo giugno

MONFALCONE - A Monfalcone parte oggi l'attività di monitoraggio e prevenzione nei confronti delle circa 300 persone che dal primo giugno sono arrivate dal Bangladesh per evitare nuovi casi di Covid-19. Una misura conseguente alla stretta che è stata posta dal Governo nazionale, che ha sospeso i voli in arrivo da quel Paese, dopo il significativo numero di positivi riscontrato su un aereo proveniente da Dacca. Il Governo ha anche confermato la quarantena per i provenienti da Paesi extra Ue.

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina eseguirà tamponi all'oratorio di San Michele dalle 8 alle 17.30 e domani dalle 7.30 alle 17, per circa 30 tamponi l'ora. Sarà misurata anche la temperatura e sarà richiesto di compilare un breve questionario fornito nella lingua madre. I soggetti che risulteranno negativi al tampone, saranno invitati a sottoporsi ai test sierologici. Ieri in regione si è registrato un nuovo caso di Covid-19 (di origine area balcanica), anche se complessivamente i positivi sono scesi di cinque unità rispetto al giorno precedente, fermandosi a 108 soggetti, tra ospedalizzati, clinicamente guariti e in isolamento domiciliare. Nessun paziente è in terapia intensiva e i ricoverati in altri reparti sono due.

Secondo il Rapporto congiunto Istat-Iss diffuso ieri, riguardo all'impatto dell'epidemia sulla mortalità confronto tra gennaio-maggio 2020 e con la media per lo stesso periodo 2015-2019 , in Friuli Venezia Giulia tra gennaio e febbraio si era registrato un -3,6% di mortalità con un'impennata di +15,2% a marzo e del 18,5% ad aprile. Nei primi cinque mesi di quest'anno i morti totali sono stati 6.446 di cui 333 per Covid-19. Ad oggi il numero è salito a 345. Cifre che portano a 20 il tasso di mortalità standardizzato per 100mila abitanti, a fronte del 32,1 del Veneto e del 56,1 del Trentino-Alto Adige. In Lombardia tale tasso è al 144,5, in Emilia-Romagna al 73 e a 64 in Liguria.

