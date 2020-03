Coronavirus, il Friuli amplia gli spazi nelle terapie intensive

Ultimo aggiornamento: 08:12

Ieri, domenica 22 marzo, sono saliti a 47 i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali del Friuli Venezia Giulia e. L’assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi ha disposto di passare da oggi alla terza fase, mentre sono 874 a ieri i tamponi rilevati positivi al coronavirus, con un incremento di 84 casi rispetto a sabato . Altri 5 decessi portano a 47 il numero complessivo di morti, di cui 12 in provincia di Udine ( 10 gli anziani della casa di riposo di Mortegliano ).Come spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi,«dai 29 iniziali del 16 febbraio, passando per la seconda fase che aveva portato ai 47 attuali, si arriverà in pochi giorni a un incremento di 24 posti tra Trieste (Cattinara e Burlo Garofolo che attiverà 4 nuovi posti), Gorizia (14 nuovi posti), Udine, Palmanova (dove sono pronti 6 nuovi posti) e Pordenone».Un piano predisposto da tempo e già pronto a partire da venerdì scorso, quando il numero di pazienti gravi aveva iniziato a salire anche per l'arrivo dalla Lombardia di cinque pazienti da ospitare nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia.Va tenuto conto che si parla di posti in reparti riservati esclusivamente a pazienti affetti da Covid-19, per evitare contagi con pazienti ospitati nelle terapie intensive degli ospedali del Friuli Venezia Giulia per altre patologie.A ieri, invece, ha detto Riccardi, da utilizzare per i pazienti che hanno difficoltà, per conseguenza della polmonite causata dal virus, a respirare..Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, sono arrivate a Palmanova, e sono state immediatamente consegnate al Sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia,Resta sempre, ma si è stabilizzato nella settimana appena trascorsa: i dati comunicati dalla Pc del Friuli Venezia Giulia hanno registrato