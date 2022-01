Rinviato il concerto di Elisa a Monfalcone: casi di positivi al Covid nel suo gruppo

MONFALCONE - Rinviato il concerto di Elisa in programma domani a Monfalcone (Gorizia). Ne dà notizia il Comune, precisando che nella produzione dello spettacolo si sono verificati dei casi di positività al Covid-19. «Una notizia che sicuramente dispiace a tutti, vista l'attesa con cui è stata accolta la disponibilità di Elisa a esibirsi nella sua città, ma che per fortuna è stata velocemente compensata dalla possibilità di recuperarlo in una data relativamente vicina», ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint. «Faccio gli auguri di veloce guarigione, seguiremo e tiferemo Elisa a Sanremo e la accoglieremo ancora con maggior entusiasmo nella prossima data». Gli uffici comunali fanno sapere che le prenotazioni saranno valide per la nuova data, che si svolgerà sempre presso il Teatro Comunale di Monfalcone. Tra le possibili date, c'è la fine di febbraio.