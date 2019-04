UDINE - Paura oggi in Friuli per un anziano un po' alterato: i carabinieri di Campoformido hanno deferito in stato di libertà per minaccia aggravata un 73enne della zona che aveva minacciato con un coltello da cucina una persona per futili motivi.



L'arma è stata posta sotto sequestro.

