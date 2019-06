Scontro tra due auto in paese: due bambine di 3 e 8 anni ferite

CODROIPO - È di cinque feriti - tra i quali due bimbe - il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in via Cristoforo Colombo, a Codroipo. Una Ford Smax e una Lancia Y, probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrate violentemente. Tutti i cinque occupanti sono rimasti feriti: a bordo della Ford viaggiavano un uomo con due figlie, di 3 e 8 anni. Le piccole sono state trasportate in elicottero all'Ospedale di Udine; anche l'uomo è stato portato nello stesso ospedale ma in ambulanza. Sulla Lancia, invece, si trovavano due donne che sono state ricoverate all'ospedale di San Daniele del Friuli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo, i carabinieri e personale sanitario.

