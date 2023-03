PORDENONE/UDINE - Il livello massimo da due anni. E rispetto a 12 mesi fa l’aumento è tra i più alti dell’ultimo lustro, con un +6 per cento che rende abbastanza bene l’idea. Non c’è solamente il centro storico di Milano o il cuore di Roma, nella lista dei luoghi in cui comprare casa costa sempre di più. Nel suo piccolo, infatti, anche il Friuli Venezia Giulia riesce a fare la sua parte. Il mercato immobiliare, infatti, propone prezzi sempre più “pazzi” e sempre meno alla portata di tutti, con conseguenze non ottimali soprattutto per i più giovani.



LA RICOGNIZIONE

Si parte dalla provincia di Pordenone, la prima ad essere oggetto di analisi nella ricognizione compiuta consultando i dati in tempo reale di Immobiliare.it. Il grafico proposto è eloquoente e mostra una vera e propria impennata: nei primi mesi del 2023 il costo delle case in vendita è schizzato fino a raggiungere la quota attuale (aggiornata a fine febbraio) di 1.536 euro al metro quadro. Solamente un anno fa, cioè a febbraio del 2022, la stessa casa (i dati costituiscono delle medie tra i vari immobili) si vendeva a 1.447 euro al metro quadro. Il conto è presto servito: oggi, per un immobile con 60 metri quadri (quindi non si sta parlando certamente di una reggia), un privato è costretto a pagare circa 5mila euro in più rispetto ad un anno fa. E il confronto è ancora più impietoso se si torna indietro al gennaio del 2018, quando una casa a Pordenone costava circa 1.200 euro al metro quadrato.



FRIULI CENTRALE

Ci si sposta poi in provincia di Udine, dove quasi in modo sorprendente gli aumenti del costo del mattone sono più contenuti rispetto a quelli che invece vengono registrati in provincia di Pordenone. Si raggiunge però un prezzo totale più alto al metro quadro. Nel dettaglio, infatti, in provincia di Udine alla fine di febbraio del 2023 per un metro quadro in vendita bisognava spendere 1.557 euro. Qualcosa in più rispetto al Friuli Occidentale. Si partiva però da un prezzo già sufficientemente alto, cioè pari a 1.514 euro al metro quadro, ben superiore rispetto a quello che veniva richiesto nel Friuli Occidentale. Negli ultimi due anni, infatti, il prezzo medio all’interno del comune di Udine ha raggiunto il suo massimo nel mese di novembre 2022, con un valore di 1.563 euro al metro quadro. Punte che Pordenone non ha toccato. Se ne deduce, quindi, che l’aumento annuale nel Friuli Centrale ha raggiunto una quota di poco superiore al 2 per cento.

Se invece si raggiunge la provincia di Trieste e in particolare il capoluogo della nostra regione, ecco che si rintracciano i prezzi più alti di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. In riva al Mar Adriatico, infatti, una casa vale oggi più di duemila euro al metro quadrato (per la precisione 2.080 euro), con un aumento su febbraio dell’anno scorso che va a raggiungere il 7 per cento. Un salasso.



LE LOCAZIONI

In risalita rispetto a dicembre, ma in una situazione un po’ diversa, anche le quotazioni degli affitti in Friuli Venezia Giulia. In provincia di Pordenone, ad esempio, si pagano 8,63 euro al metro quadro al mese, dopo la discesa che si era registrata nello scorso mese di dicembre. Nel corso del 2021, però, si era arrivati anche oltre i nove euro al metro quadro per le locazioni. Stessa quotazione, questa volta, anche per la provincia di Udine, dove però la crescita sembra più costante nel corso del tempo.