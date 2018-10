Carnia, l'acqua non è potabile in 26 Comuni: va prima bollita

UDINE - In Carnia l'acqua non è potabile, chi deve utilizzarla per scopi alimentari deve sottoporla a bollitura per almeno 10 minuti. Lo rende noto il CAFC in una nota ufficiale inviata oggi ai Comuni gestiti e all'Azienda sanitaria 3 Alto Friuli. La non conformità dell'acqua è stata provocata dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito in modo particolare la zona Carnica dal 28 al 30 ottobre. La situazione di acqua torbida rilevata nelle reti di distribuzione idrica è provocata dalle abbondanti precipitazioni con l'assenza di energia elettrica nei sistemi deputati a filtraggio e disinfezione. Cafc comunicherà quando l'acqua tornerà a essere potabile.



Questo è l'elenco dei Comuni la cui acqua non è potabile: Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo, Amaro, Arta Terme, Villa Santina, Cavazzo Carnico, Raveo, Ampezzo, Verzegnis, Tolmezzo, Zuglio, Preone, Ravascletto, Ovaro, Forni Avoltri, Treppo Ligosullo, Paluzza, Enemonzo, Lauco, Prato Carnico, Comeglians, Socchieve, Sutrio, Sauris, Rigolato.



Dal 28 ottobre gli interventi dei Vigili del fuoco in Friuli sono stati oltre 600.

