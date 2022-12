UDINE - Dal mare alla montagna, dalle feste in piazza ai concerti e gli spettacoli teatrali: il Friuli si prepara a festeggiare il Capodanno con una serie di appuntamenti su tutto il territorio, finalmente liberi dalle restrizioni. Per chi non si vuole limitare ad un veglione casalingo, quindi, le opportunità non mancano.



LA MAPPA

Partendo dal capoluogo, oggi alle 18 al Teatro Giovanni da Udine è previsto un concerto di valzer, polka e arie d'operetta con il ritorno della Strauss Festival Orchester Wien, diretta da Peter Guth e con la voce solista del soprano Milena Arsovska. A scandire il countdown verso l'anno nuovo sarà invece una festa che questa volta si terrà in piazza Libertà e propone dj set e intrattenimento; l'amministrazione non ha invece organizzato lo spettacolo pirotecnico. Scelta del tutto contraria, invece, a Palmanova dove lo spettacolo pirotecnico non solo ci sarà, ma potrà contare su 3mila fuochi artificiali. Cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Grande sotto la cui Loggia, dalle 21, Avant Art proporrà uno spettacolo che coniuga arte e musica. Con Art Expo Macchie dell'anima saranno proposte le opere artistiche di Ertaco ed Elia Gabassi, fotografo creativo di Palmanova. I lavori esposti saranno installati come scenografia dietro e ai lati dell'area Dj e, per dare un effetto animato e un tocco tridimensionale, verranno valorizzate con giochi di laser. A coordinare la parte musicale ci sarà il collettivo Geneau Experience. La musica del Dj Set sarà a cura di Happy Error Live, Red Touch, Rotko, Sleepy oltre ad uno special guest.



SULLA COSTA

Dalla città stellata al mare, Lignano ha organizzato una grande festa in piazza Fontana, con ritrovo verso le 22: sul grande palco andrà in scena uno spettacolo di musica live e animazione a 360 gradi con i dj di Radio Company e Radio 80 e la musica live della Royal Band che proporranno le più belle canzoni di sempre e i successi più ballati del momento. Tanta musica anche a Cervignano del Friuli: in piazza Indipendenza, l'appuntamento è a partire dalle 22 con Novanta Music Live; dalle 23 invece si potrà accedere anche alla pista di pattinaggio. Splendida cornice per la festa di Capodanno ad Aquileia che potrà contare sullo sfondo di piazza Capitolato con il millenario complesso basilicale; il programma prevede alle 22 il concerto degli Absolute 5 per scatenarsi con le cover dei successi di oggi e degli ultimi 50 anni mentre a mezzanotte ci sarà lo spettacolo del fuoco propiziatorio con un'esibizione di musica e danza in cui abili performer creeranno forme e giochi di luce che coinvolgeranno tutto il pubblico presente.



IN QUOTA

Spostandosi in montagna, anche Tarvisio festeggia il nuovo anno all'aperto con una serata in piazza Unità con tanta musica per scandire il countdown assieme a Worzy dj (dalle 22) e al concerto degli Exes (alle 23). Il primo gennaio, invece, a salutare il 2023 sarà anche il ritorno della suggestiva fiaccolata sugli sci che scenderà dal Monte Lussari su una pista di 5,5 chilometri e che celebra il traguardo dei 50 anni contando ormai su 250 sciatori fedelissimi. Fiaccolate sono previste anche il 31 dicembre a Sappada (19.30 alla pista Eiben Col dei Mughi Stadio dello Slalom), e a Forni di Sopra (18.30 alla pista Cimacuta), seguite poi da spettacoli pirotecnici. A Tolmezzo, l'appuntamento è con la grande festa di Capodanno organizzata alla pista di guida sicura . Altri paesi della Carnia, infine, offrono un'affascinante spettacolo grazie alle antiche tradizioni: il tîr das cidulas, ossia il lancio di rondelle di legno infuocato. Un rito del fuoco propiziatorio che verrà riproposto per Capodanno nell'area di Comeglians (alle 16.30 alla chiesa di Povolaro) e di Ovaro (alle 19, cortile delle medie).