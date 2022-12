PORDENONE - L'ultimo giorno dell'anno pordenonese si apre, alle 11, con le visite guidate alla città che partono dalla Loggia del Municipio. Alle 16, al Teatro comunale Giuseppe Verdi si terrà il grande e annunciatissimo concerto di fine anno, con la Kharkiv Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Yuri Yanko. Si rinnova poi anche l'appuntamento con i film per le famiglie al Nuovo Cinema Don Bosco, dove alle 16 sarà proiettato Il Gatto con gli Stivali 2. E, intanto, sale l'attesa per l'evento di chiusura dell'anno: il Capodanno in piazza XX Settembre. Grande festa con l'irresistibile musica dal vivo del James Taylor Quartet, la leggendaria formazione britannica che, da oltre 30 anni, porta in tutto il mondo il suo inconfondibile sound funky e acid jazz. Prima e dopo il concerto si ballerà senza sosta con i dj Lino Lodi e Stefano Mango, di nuovo assieme, solo per una notte. Presenta la serata Steve Giant.



IL GRUPPO

Direttamente da Rochester, per oltre 30 anni il quartetto JTQ ha creato le sonorità più cool del funky acid jazz, diventando un emblema della creatività britannica. La formazione è composta da James Taylor all'organo hammond, Andrew McKinney al basso, Yvonne Yanney alla voce, Pat Illingworth alla batteria e Ralph Wyld alla chitarra. Dopo aver pubblicato decine di grandi album e portato la loro musica in concerto dal vivo in tutto il mondo, arriveranno a Pordenone per un concerto esclusivo la sera di Capodanno.

I JTQ porteranno on stage qualcosa di unico: una miscela esplosiva di soul, funk, jazz, spy movies, r'n'b. Il primo singolo della band fu Blow Up, una versione più funky della colonna sonora del capolavoro di Antonioni. Seguirono Alfie, Mrs. Robinson, Goldfinger. La loro interpretazione più famosa fu però quella del tema di Starsky e Hutch. Il loro The Rochester Mass registrato in un giorno con il coro di Rochester, è il primo album di funk e musica sacra mai pubblicato, un raro esempio di fusion.

La serata, a ingresso libero, è presentata da Steve Giant. Le casette saranno aperte dalle 11.30 fino a dopo la mezzanotte. La piazza sarà off limits per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di contrassegni validi per la Ztl. La piazza sarà aperta al pubblico dalle 20.30 e vi si potrà accedere esclusivamente attraverso tre varchi: in prossimità del Teatro Verdi, da piazzale Ellero/viale Trieste e da piazzetta Cavour. Non si potrà accedere all'area in evidente stato di alterazione alcolica, inoltre, il personale addetto alla sicurezza, valuterà se chiudere i varchi di accesso in caso di eccessivo affollamento. È vietato consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande contenute in lattine, bottiglie e contenitori di vetro. Assolutamente vietati i botti.