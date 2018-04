Ricoverato d'urgenza in ospedale per un'infezione il forzista Ettore Romoli

di Paola Treppo

GORIZIA - Ilalle regionali 2018 per il Friuli Venezia Giulia, in lista con, è statod'urgenza in ospedale venerdì sera, 27 aprile, per un malore dovuto a una influenza.Attualmente il forzista, 80 anni, storico sindaco del capoluogo isontino, è in curaper una "post influenzale mal curata". Già da ieri, però, non ha più febbre e medita di uscire dall'ospedale già domani, lunedì 30 aprile, anche se per lui è stato consigliato qualche giorno di riposo.