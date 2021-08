Il portiere Scuffet che aveva rifiutato l'Atletico Madrid ora va a giocare all'Apoel Nicosia

Le ultime ore del calcio mercato segnano la separazione definitiva di Simone Scuffet dall'Udinese. Il portiere di Remanzacco, cresciuto nel vivaio dell'Udinese, che nel 2014 a 18 anni aveva rifiutato l'offerta di trasferirsi all'Atletico Madrid finirà a giocare a Cipro, per l'Apoel Nicosia.

L'annuncio ufficiale lo ha dato l'Udinese Calcio, che ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Simone Scuffet all’Apoel Nicosia. Simone Scuffet, portiere classe 1996 si trasferisce ora a Cipro lasciando, così, il club bianconero in cui è nato e cresciuto calcisticamente fino ad arrivare all’esordio in Serie A, a Bologna, il 1 febbraio 2014. Complessivamente ha difeso la porta bianconera in 49 occasioni tra campionato e Coppa Italia.

APPROFONDIMENTI SPORT PAY I PORTIERI SCUFFET E MERET NEL DERBY DEGLI SCONTENTI

Considerato una promessa della scuola portieri friulana, alla pari di Alex Meret, Simone Scuffet aveva rifiutato il trasferimento all'Atletico Madrid preferendo restare a casa, nel suo Friuli, confidando di sfondare con la maglia dell'Udinese. Invece il destino sportivo gli ha riservato anni difficili. Nella stagione 2015/2016 era andato in prestito al Como dove, pur titolare, era retrocesso dalla serie B assieme ai compagni di squadra. Rientrato all'Udinese, Simone Scuffet che sognava il posto fisso tra i pali si è trovato invece via via superato dai compagni di ruolo Orestis Karnezis, Corrado Bizzarri e infine Juan Musso, senza trovare un club italiano pronto a scommettere su di lui.

I prestiti prima in Turchia, Kasımpaşa, e poi allo Spezia, promosso in serie A ai play off, non gli sono valse offerte tali da fargli lasciare il Friuli. Nell'ultima stagione, con l'Udinese aveva giocato una sola partita in campionato e una in Coppa Italia.

Ora per Simone Scuffet, la nuova sfida a 25 anni con l'Apoel Nicosia che non sarà l'Atletico Madrid ma è comunque la società più titolata del campionato di calcio cipriota, al quale partecipano dodici squadre.