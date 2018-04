Scivola nel fiume Isonzo e annega: dopo un giorno trovano il corpo

di Paola Treppo

GORIZIA - Unadidi 59 anni ènela seguito di unaaccidentale del corso d'acqua. A notare il suo corpo galleggiare vicino al pilone di un ponte, a Gorizia, all'altezza di via Brigata Sassari, è stato un addetto del Consorzio agrario che ha dato l'allarme.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando del capoluogo isontino che, con una squadra speleo alpino fluviale, sono scesi in acqua e hanno raggiunto il corpo della 59enne, poi trasportato a riva. Erano le 8 di oggi, mercoledì 25 aprile.La donna mancava dalla sua casa di Gorizia dalla giornata di ieri. Non vedendola rientrare, i parenti hanno dato l'allarme ed è stato attivato il piano provinciale per le ricerche dellecoordinato dalla Prefettura. Dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura isontina, la salma della 59enne è stata composta in cella mortuaria.