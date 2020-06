Blackout in ​una cabina di trasformazione sul Monte Strabut: intervento di urgenza

UDINE - Helica, azienda del Gruppo Riel di Udine, impegnata nel telerilevamento aereo, è intervenuta d'urgenza su una cabina di trasformazione sul Monte Strabut, nel Comune di Tolmezzo (Udine).



L'elicottero dell'azienda carnica e i tecnici di Riel sono riusciti a operare sulla cabina garantendo così l'alimentazione elettrica a uno dei principali hub di telecomunicazioni della Carnia. «Siamo riusciti, con esperienza e tecnologia ad intervenire in modo agile e veloce - spiega Marco Neopensi, ad di Riel -. Siamo a disposizione della comunità per gli interventi urgenti, oltre che in luoghi impervi in condizioni avversè. Il Gruppo, ricorda una nota, conta 115 addetti, tre elicotteri e due aerei. Il suo fatturato è di 17 milioni di euro.