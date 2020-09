La banda della berlina scura: due bancomat fatti saltare nella notte

UDINE - Due sportelli bancomat sono stati fatti esplodere la notte scorsa in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto si è appreso, ad operare sarebbe stata una stessa banda, che si è mossa a bordo di una berlina scura. I banditi sono entrati in azione prima a San Daniele del Friuli e quindi a Romans d'Isonzo. In entrambi i casi hanno usato , esplosivo per impossessarsi della cassaforte del dispositivo bancomat.



Ingenti i danni alle strutture delle due banche, entrambe di credito cooperativo, che sono state assaltate. Ancora in corso la conta della refurtiva, ma si stima che il furto ammonti a decine di migliaia di euro complessivamente. Indagini sono state avviate da parte dei Carabinieri che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza.



Si tratta dell'ennesima azione, che avviene con uguali modalità, nelle ultime settimane tra Fvg e Veneto: i ladri tra l'altro dovevano essere al corrente che il venerdì è il giorno in cui le banche riforniscono maggiormente le loro casse automatiche per le necessità del weekend dell'utenza.