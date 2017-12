Invalido trovato carbonizzato dalla badante sulla sedia a rotelle

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLESSE (Gorizia) - La badante passa a trovarlo e lo trova mortosulla suamentre, dopo essere stato raggiunto dalle fiamme, aveva tentato di uscire da casa e mettersi in salvo. La tragedia questa mattina, domenica 31 dicembre, intorno alle 11.30, aVittima un uomo di 80 anni che viveva da solo e che aveva alimentato il suo caminetto a legna per restare al caldo. Unao unaardente sono finite sul suo corpo. Gli abiti dell'anziano hanno preso. L'80enne ha perso i sensi ed è. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato sulla sedia a rotelle. La casa invece non è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri e il medico legale che ha decretato il decesso.I carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo sono intervenuti per tutti gli accertamenti e hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia che ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, affidata poi ai parenti.