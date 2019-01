La scelta di Daniele: «Friuli addio, vado a fare il badante in Inghilterra»

di Camilla De Mori

IL FENOMENO

UDINE - Mollare tutto e partire per andare ad accudire anziani soli o persone malate a chilometri di distanza da casa, in una terra straniera dove si parla una lingua diversa e anche il cibo ha un altro sapore. Una storia già sentita.E invece no. Perché protagonista, stavolta, non è una ragazza ucraina o una mamma rumena con una famiglia da mantenere, che curano i nonni del ricco Nordest e della nostra terra, ma un artista e performer friulano, che ha scelto di lasciare la nostra regione per fare il badante in Inghilterra. Ma, quando gli si chiede se si senta figlio di una nuova emigrazione,risponde chiaro che «no, personalmente non la vedo così. Io l'ho fatto perché sono un vagamondo, adoro viaggiare e conoscere sulla mia pelle le cose belle che il mondo attorno a noi ci offre. Viviamo in un periodo economico, storico, politico senza precedenti. Mi sembra un