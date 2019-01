Ventenni e italiane, le badanti non sono più solo straniere

di Marco Agrusti

PORDENONE - Badanti, non è più un lavoro solo per straniere. C’è chi aveva definito i giovani choosy, letteralmente schizzinosi. Le parole di Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, avevano allo stesso tempo suscitato indignazione e colpito al cuore i giovani italiani, accusati di essere troppo sofisticati di fronte alle offerte di impiego. Oggi invece basta un clic per scoprire che almeno a Pordenone i ragazzi (ma in questo caso sarebbe più corretto dire le ragazze) non sono affatto choosy. Anzi, sono disposte a vivere 24 ore con persone anziane che non conoscono pur di guadagnare il necessario e “vincere” l’indipendenza dalla famiglia e affrancarsi da un’altra condizione descritta con tempi scenici rivedibili da un altro ministro, cioè bamboccioni, oppure attaccati alle gonne della mamma per poter andare avanti.