Scontro tra due auto, un ragazzo di 14 anni tra i cinque feriti

ARTA TERME - Alle ore 14.30 di oggi, 19 agosto 2022, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati allertati per un'incidente stradale tra due autovetture sulla SS 52 BIS in località Cedarchis nel comune di Arta Terme. Appena ricevuta la chiamata, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha immediatamente inviato sul luogo segnalato la squadra del distaccamento di Tolmezzo. Giunti sul posto i VVF hanno iniziato a prestare le prime cure ai feriti, utilizzando le tecniche TPSS (Tecniche Primo Soccorso Sanitario) ormai bagaglio di tutti i Vigili del fuoco, in attesa dell'arrivo del personale sanitario giunto successivamente con un ambulanza e con l'elisoccorso. Cinque le persone, una delle quali un quattordicenne, coinvolte nell'incidente: due sono state elitrasportate all'ospedale di Udine e tre condotte presso l'ospedale di Tolmezzo. Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri. Il lavoro dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro.