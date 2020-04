Dà in escandescenze, spacca una piastrella in questura, offende gli agenti: arrestato

UDINE - Un cittadino kosovaro di 28 anni è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia dopo aver inveito contro i passanti, rotto a calci una piastrella del muro della Questura di Udine e aver dato in escandescenze contro i poliziotti. È accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato poco prima delle 19. L'equipaggio di una Volante ha notato l'uomo colpire a calci con veemenza il muro esterno della Questura, dove ha infranto senza alcuna motivazione una grande piastrella, ed è intervenuta per identificarlo e chiedergli spiegazioni sul suo comportamento.



L'uomo ha quindi cominciato a inveire offendendo i poliziotti, sbracciandosi e cercando lo scontro fisico. Gli agenti sono infine riusciti a bloccarlo procurandosi escoriazioni alle braccia. Il ventottenne aveva già inveito contro alcuni passanti incrociati lungo il tragitto verso la Questura, nella vicina via Poscolle. L'arresto è stato convalidato stamani in videoconferenza tra gli uffici della Questura, del Tribunale, della Procura e del difensore. L'uomo è stato munito di decreto di espulsione a seguito del rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA