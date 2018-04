Il viaggio del re. A piedi per 70 km nel 1450° anno dall'ingresso dei Longobardi in Italia

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Celebrato con unail 1450° anniversario dell’ingresso in Italia delcon la manifestazione “568 2018 Ad Italiam venit” che ha ricostruito il lungo viaggio di re Alboino. Un gruppo di figuranti ha percorso, in varie tappe, dal 29 marzo al primo aprile, con l’ingresso a Cividale del Friuli alle 11.30 di ieri.Nell’anniversario dell’evento storico fissato dalle fonti come prossimo alla Pasqua dell’anno 568 dopo Cristo, un gruppo di rievocatori e ricostruttori scelti tra i vari gruppi storici delle rete Langobardia Maior ha sperimentato l’esperienza di una lunga marcia con abiti ed equipaggiamenti storici.Il progetto “568-2018 Ad Italiam venit” si pone in continuità con “In fara 568” del 8-16 maggio del 2009 portato a compimento dall’archeologo Bernhard Muigg; ha ricostruito la parte finale dell’itinerario dellaPer portare a termine l'obiettivo, i partecipanti si sono avvalsi di materiali, corredi ed equipaggiamenti fedelmente ricostruiti, per un'esperienza su un tragitto transfrontaliero potenzialmente percorso da re Alboino: dal Claustra Alpium Iuliarum, già all’epoca in stato di abbandono, ma ancora percepito come porta d'ingresso dalle regioni dell'Est e confine ideale della Penisola, fino a Forum Iulii, oggi Cividale del Friuli, prima città a entrare a far parte del dominio longobardo.La marcia è stata eseguita da una ventina di rivocatori appartenenti al coordinamento Langobardia Maior, con la partecipazione di due gruppi di rievocazione del periodo: il gruppo Herut Schweiz proveniente dalla Svizzera che ricostruisce, tra gli altri aspetti, corredi funerari provenienti da particolari contesti alamanni, merovingi e longobardi, e il gruppo Fulka Mogin proveniente dalla Germania, il cui progetto è basato sullo studio delle culture germaniche d'Oltralpe dell'Età delle Migrazioni.La partenza è avvenuta dalla località di, in Slovenia. La Marcia è stata accolta con entusiasmo dai comuni sloveni diche hanno fornito supporto materiale e accoglienza. Gli studenti delle scuole medie hanno potuto incontrare i marciatori e salutare la loro partenza la mattina del 30 marzo, mentre una parte di rievocatori, coinvolti inattività di supporto, ha fatto lezione su abbigliamento, equipaggiamento e vita quotidiana dei Longobardi.L’ingresso dei partecipanti alla marcia a Cividale è avvenuto alle 11.30 di ieri, primo aprile. I marciatori, tra cui il re Alboino e i suoi più fedeli, è stato accolto in piazza dove si è potuto assistere alla resa da parte dei bizantini presidianti la città, impersonati del gruppo di rivocazione Numerus Italorum. La cornice del Museo Cristiano e del Tesoro del Duomo di Cividale del Friuli, messa a diposizione dalla direttrice,, è stato poi il punto di riferimento per il saluto alle autorità, seguito da una presentazione dell'iniziativa anche da parte dell'assessore alla culturaNel pomeriggio di Pasqua, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria di Corte, a Cividale, è iniziata la maratona di lettura dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono con Francesco Benozzo, docente di filologia romanza all'Università di Bologna, poeta e musicista, considerato uno dei più accreditati interpreti contemporanei dell’arpa celtica. Si sono alternati poi diversi lettori.