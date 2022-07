Alpinista 55enne precipita sulla ferrata del Catinaccio: morto sul colpo

BOLZANO - Un alpinista goriziano, M.M., 55 anni ha perso la vita precipitando per 40 metri dalla ferrata Santner sul Catinaccio, in Alto Adige. L'incidente si è verificato verso le ore 16 di oggi 16 luglio, sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1, la Guardia di finanza e il soccorso alpino, ma l'uomo era ormai morto. La ferrata Santner è una delle più famose delle Dolomiti. Porta dal rifugio Fronza a passo Santner e da lì nella valle del Valojet. Solo sette giorni fa, sempre sul Catinaccio, un giovane aveva perso la vita precipitando dalla ferrata Laurenzi.

L'alpinista friulano stava percorrendo la ferrata Santner in compagnia di un gruppo di amici, quando per motivi ancora da chiarire ha perso l'appiglio precipitando per circa 25 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata con l'elicottero, mentre i compagni sono stati accompagnati a valle dal soccorso alpino.